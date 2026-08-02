Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı

Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te aracın çarptığı sahipsiz köpek tedavi için Osmaneli'nin rehabilitasyon merkezine alındı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Yeni Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın, sokakta bulunan köpeğe çarptığını gören çevredekiler, durumu Yenipazar Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından bölgeden alınan köpek, ilk müdahalenin ardından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Burada veteriner hekimler tarafından kırık ve iç travma ihtimaline karşı muayenesi yapıldı.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, köpeğin tedavine başlanıldığını belirterek, "Kırık ve iç organ hasarı ihtimaline karşı tetkikleri devam eden yaralı hayvanın genel sağlık durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Köpeğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Yenipazar Belediyesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
13:15
İstanbul’da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 14:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.