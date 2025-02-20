Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altında

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Siirt'in Baykan ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.

Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen baykuş, tedavi altına alındı.

Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.