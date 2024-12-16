Yaralı Kurt Sanayi Bölgesinde Görüntülendi

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Yaralı kurt gündüz vakti sanayi bölgesine indi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı olduğu görülen bir kurt, yiyecek bulmak için gündüz vakti indiği sanayi bölgesinde görüntülendi.

Rahva'daki sanayi bölgesinde yaralı bir şekilde dolaşan kurt, kısa süreliğine dikkatleri üzerine topladı. Yaralı hayvan, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanarak yerleşim alanlarına daha sık inebileceğini belirterek, bu tür durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler.

Vatandaşlar, kurt ile karşılaşınca hem hayretler içerisinde kaldılar hem de o anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

(RGK-MSA-Y)