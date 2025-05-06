Yaralı Leylek Kurtarıldı

Karaman'da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Seyithasan köyünde yaralı leylek buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edilen leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.