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Yaralı Martıyı Kurtaran Adam

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Mustafa Eroğlu, motosikletiyle yaralı martıyı kurtarıp tedaviye göndermek için ekiplere teslim etti.

24.12.2024 09:27
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'Kediler bunu yer' diyerek motosikletiyle yakaladığı yaralı martıya can oldu

HATAY - Hatay'da motosikletiyle sahilde gezindiği esnada yaralı martıyı fark eden Mustafa Eroğlu, hayvanı yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Erzin ilçesi Burnaz sahilinde arkadaşıyla motosikletle gezinen Mustafa Eroğlu, yaralı bir martının uçamadığını fark etti; Eroğlu, motosikletiyle takip ettiği martıyı, 'Bunu kediler yer' diyerek yakalamayı başardı. Kanadı kırık olan martıyı yakalayan Eroğlu, hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği götürdü. Yaralı martı, ekipler tarafından hayvan hastanesine sevk edildi.

Motosikletiyle gezindiği esnada yaralı martıyı fark ettiğini dile getiren Eroğlu, "Sabah motorumla sahilde gezerken yaralı bir martı ile karşılaştım. Martıyı köpekler kovalıyordu. Öldürmesinler diye yakaladım ve Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğüne getirip teslim ettim.

Yaralı Martıyı Kurtaran Adam
Kaynak: İHA

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