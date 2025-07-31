Yaralı Ördek Yavrusu Kuğulu Park'ta

Yaralı halde bulunan yaban ördeği yavrusu, tedavisinin ardından yeni yuvası Kuğulu Park'ta yaşamını sürdürüyor.

Ankara'nın Dikmen bölgesinde yaralı halde yabani ördek bulan vatandaş, durumu Çankaya Belediyesine bildirdi.

Ekipler tarafından tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan ördek yavrusu, başkentin simge mekanlarından Kuğulu Park'ta koruma altına alındı.

Burada yeni yaşam alanına ve ailesine adapte olmaya çalışan ördek, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Erhan Anaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ördek yavrusunun bulunduğu anda veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve Çankaya'nın en güzide parklarından biri olan Kuğulu Park'ta misafir edildiğini söyledi.

Anaroğlu, ördeğin yeni yuvasında, mutlu bir şekilde yaşamaya başladığını dile getirdi.

"Şu an için kanatlarını kullanamıyor"

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Veteriner Hekim Onur Yüksel de ördek yavrusunun kanat bölgesinde bir yara bulunduğunu ifade ederek, "10 günlük bir takip süremiz olacak, gidişatına göre iyi ya da kötü diyebileceğiz. Genel durumu iyi, keyfi yerinde. Şu an için kanatlarını kullanamıyor, onu da zamanla toparlayacak gibi görünüyor. İlk etapta ağrı kesiciler kullandık, açık yarası olduğu için bölgeye antibiyotikli krem ve sprey uyguladık." dedi.

Belediye tarafından henüz bir ad konulmayan ördek yavrusu, sosyal medya ve çeşitli platformlardan vatandaşların önerisiyle ismine kavuşacak.