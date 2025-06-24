Yaralı Pelikan Doğaya Kavuşturuldu

Karaman'da yaralı halde bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkeze bağlı Kızık köyünde yaralı halde pelikan buldu.
Ekipler, yaralı pelikanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner hekimlerce tedavisi yapılan pelikan doğal ortamına salındı.
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