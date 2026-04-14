Yaralı Porsuk Tedavi Altına Alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında Kale Göleti yakınlarında vatandaşlarca bitkin bulunan porsuk hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.

Ekiplerce yaralı olduğu belirlenen porsuk, tedavi edilmek üzere Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İlk müdahaleyi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Mete Aydos, "Gelen ihbar üzerine, bölgeye geldik. Burada yaralı bir Porsuk bulduk. Şimdi onu aldık, gerekli mercilere vereceğiz hayvanı." dedi.