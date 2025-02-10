Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Kızlan Mahallesi Karağaç mevkisinde, uçmakta güçlük çeken şahini fark etti.
Jandarma ekibince yaralı olduğu anlaşılan şahin, bölgeden alınarak Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne teslim edildi.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Şahin Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?