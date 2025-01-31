Yaralı Saz Delicesi Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Yaralı Saz Delicesi Tedavi Ediliyor

Yaralı Saz Delicesi Tedavi Ediliyor

Kırşehir'de yaralı bulunan saz delicesi, bakım için hayvan hastanesine getirildi.

31.01.2025 13:17
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Kırşehir merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.

Sıdıklı Ekizağıl köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan saz delicesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

Saz delicesinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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