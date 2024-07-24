Yaralı tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak tedavi altına alındı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ayağı yaralı halde bulunan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Değirmenağzı 1. Tünel mevkiinde yaralı tilki olduğu ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. İtfaiye ekipleri arka ayağından yaralı halde bulunan tilkiyi aparatla yakalayarak kafese aldı. Tilki, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tilkinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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