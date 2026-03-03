Yaralı Yaban Hayvanları Sakarya'da Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Yaralı Yaban Hayvanları Sakarya\'da Tedavi Ediliyor
03.03.2026 12:07
Sakarya'daki Gölya Tabiat Parkı, yaralı yaban hayvanlarını tedavi edip koruma altına alıyor.

Türkiye'nin birçok yerinde doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında tedavi ediliyor.

Sakarya Nehri kıyısında taşkın sonucu oluşan göletlerin de bulunduğu 400 dönüm alan, çevresi koruma altına alınarak 2022'de Arifiye Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüp Gölya Tabiat Parkı adıyla hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde hayvanat bahçesi bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan tabiat parkında oluşturulan merkezde doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi ediliyor, bakım evlerinde barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Tedavilerinin ardından doğaya salınamayacak durumdaki yaban hayvanları ise yaşamlarının sonuna kadar misafir ediliyor.

Tabiat parkının daimi misafirleri arasında şah kartalı, 3 şahin, pelikan, 4 leylek, 4 baykuş, 2 maymun, 2 flamingo, sincap, 3 papağan, atmaca, puhu, yaban keçisi, ayı ve tavşan yer alıyor.

Öte yandan, yürüyüş yolları, piknik yeri ve kafeterya gibi alanların da bulunduğu tabiat parkı, ziyaretçilerine hayvanları yakından görme ve doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

"İyileşenleri doğaya salıyoruz, iyileşemeyecekler ömür boyu bizimle yaşıyor"

Parkın sorumlu veteriner hekimi Beril Hocaoğlu, AA muhabirine, 4,5 yıl önce kurulan tesiste 56 hayvan türü bulunduğunu, bunların bir kısmının doğada yaralanan yaban hayvanları olduğunu söyledi.

Tesise getirilen yaralı yaban hayvanlarının tedavilerinin ardından doğaya salındığını, iyileşme imkanı bulunmayanların da ömür boyu tesiste kaldıklarını ifade eden Hocaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden parka çok sık yaralı ve bitkin halde yaban hayvanları getirildiğini kaydetti.

Hocaoğlu, "Bu hayvanlar genellikle kurşun yaralanmaları şeklinde geliyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Biz burada elimizden geldiğince yaralı hayvanları tedavi ediyoruz. Bakımlarını en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. İyileşen hayvanlarımızı doğaya salıyoruz, iyileşemeyecek olanlar da ömür boyu burada bizimle yaşıyor. Onlara en uygun şartları sağlamak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Geçen yıl parka doğada yaralı veya hasta olarak bulunan 68 yaban hayvanının teslim edildiğini, bir kısmının iyileştirilerek doğaya salındığını aktaran Hocaoğlu, şöyle devam etti:

"Şah kartalımız var, tek kanadı ampute oldu. Ömür boyu bizimle kalacak. Puhu var onun da tek kanadı ampute edildi. Baykuşgiller familyasından iki farklı baykuş türümüz var. Bunların da rehabilitasyon süreçleri bitti ancak doğada yaşamayacak durumdalar. O nedenle onların da bakımlarını üstlendik. Atmaca, şahin, ayı, maymunlar var, bakımları devam ediyor. Bir tane yaban keçisi geldi, ayağı ampute edildi, o da ömür boyu bizimle. Yavru ayı Kars'tan getirildi. Şu an sağlığı iyi ve büyüyor."

Hocaoğlu, en son yaralı halde bulunup tesise getirilen çakal ve 2 tilkinin tedavilerinin tamamlanmasıyla doğaya salındığının bilgisini verdi.

3 Mart Dünya Yaban Hayvanları Günü'nün öneminden bahseden Hocaoğlu, "Lütfen doğadaki hayvanlarımıza özen gösterelim. Avcılığı engelleyelim, bize en çok doğada saçma ile yaralanan yaban hayvanları geliyor. Bu bizi çok üzüyor, bu sebepten dolayı hayvanları ampute etmek zorunda kalıyoruz. Ömürleri boyunca uçamayacak halde kalıyorlar. Vatandaşların buna dikkat etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hayvanlar, Sakarya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

