Yaralı Yavru Boz Ayı Sakarya\'da Bakılacak

Erzurum'da doğada yaralı halde bulunan yavru boz ayıya, doğal yaşam ortamına salınacak düzeye gelene kadar Sakarya'daki hayvanat bahçesinde bakılacak.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Şenkaya mevkisinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi edildi.

Daha sonra Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na getirilen yavru, doğal yaşam alanlarında yaşayacak düzeye gelene kadar burada misafir edilecek.