Yardım Beklerken Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde bir buçuk yıldır kanser tedavisi görebilmek için sınır kapılarının açılmasını bekleyen Rıza Ebu Yusuf'un yaşam mücadelesi, umutların gerçeğe dönüşeceği gün trajik bir şekilde son buldu. Gazze dışına çıkış izninin verildiği gün fenalaşan genç anne, Refah Sınır Kapısı'na ulaşamadan hayata gözlerini yumdu.

Annesini kurtarmak için aylarca sosyal medyada videolar çekip dünyaya yalvaran 3 yaşındaki kızı Cumane ise şimdi büyük bir sessizliğe gömüldü. Annesinin gidişiyle öksüz kalan minik kız, elinde kalan son aile fotoğraflarına bakarak çocuk kalbiyle dünyaya sitem etti.

"Kimse beni duymadı, annem cennete gitti"

Yaşıtları oyun oynarken annesinin başucunda hayata tutunma videoları çeken 3 yaşındaki Cumane, o küçücük yaşına rağmen sırtlandığı büyük acıyı çocuksu kelimelerle anlattı.

Annesiyle birlikte Gazze'den çıkıp denize gitmeyi hayal ettiğini söyleyen minik Cumane, "Ben herkese küstüm. Kimse beni duymadı. Annem iyileşsin diye o kadar yardım istedim ama bana cevap vermediler. Sonra da annem beni bırakıp cennete gitti." sözleriyle yardım çağrılarına sessiz kalan insanlığa sitem etti.

Annesiz kalan üç yaşındaki kız, "Ben büyüyünce doktor olacağım. Annem gibi hasta olan herkesi iyileştireceğim, kimse ölmeyecek." dedi.

Annesinin artık "bütün ülkelerden daha güzel bir yerde" olduğunu söyleyen minik Cumane, acısını henüz tam olarak anlamlandıramadığı annesi için çocuk kalbiyle dualar etti.

"Sınır kapısı zamanında açılmadı; kanser de beklemedi"

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan baba Saddam Ebu Yusuf ise Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail ablukası nedeniyle tamamen çöktüğünü, başvurdukları tüm hastanelerde gerekli tedavi ve ilacın bulunmadığını belirtti.

Tek çarelerinin eşini yurt dışına çıkarmak olduğunu söyleyen acılı baba, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle eşinin Gazze'den tahliye edilmesi için tam bir buçuk yıl izin belgesi beklediklerini ifade etti.

Aylar sonra bekledikleri telefonun geldiğini ve çıkış onayının verildiğini öğrendiklerinde ailece büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Ebu Yusuf, eşinin de bu habere inanmakta zorlandığını söyledi.

Tedavi yolculuğu için bavullarını hazırladıklarını, yakınlarıyla vedalaştıklarını ve umutla yola çıktıklarını anlatan Ebu Yusuf, evden ayrıldıktan kısa süre sonra eşinin nefes almakta güçlük çekmeye başladığını dile getirdi.

Han Yunus'taki hastaneye ulaştıklarında eşinin komaya girdiğini ve kurtarılamadığını belirten Ebu Yusuf, bir buçuk yıl boyunca yaşadıkları çaresizlik, umut, bekleyiş ve kayıp acısını şu sözlerle anlattı:

"Hayatımın en kara günüydü. Tam bir buçuk yıl boyunca tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Kızım o küçücük haliyle videolar çekti, annesi için yardım istedi. Bize hep 'güvenlik onayı bekleniyor' dediler. Ama kanser beklemeyi bilmez ki... Kanser hastasını Gazze gibi bir yerde bir buçuk yıl bekletmek, onu ölüme terk etmek demektir."

Baba Ebu Yusuf ve 3 yaşındaki kızı Cumane, Rıza Ebu Yusuf'un tedavi umuduyla günler öncesinden hazırladığı bavulunu ilk kez birlikte açtı. İçinden çıkan hiç giyilmemiş kıyafetler ve ölümünden hemen sonra ellerine ulaşan geç kalmış izin belgeleri, İsrail ablukasının Gazze'de yarattığı binlerce dramdan sadece biri olarak tarihe geçti.