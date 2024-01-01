Yardım elleri, köy çocukları okusun diye birleşiyor

AĞRI - Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardım elini Ağrı'nın en uzak köylerine uzatarak çocukların yüzünde tebessüm oldu.

Köy okullarına ulaşmak ve burada eğitim gören öğrencilere yardım eli uzatmak amacıyla faaliyet gösteren Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrı şubesi gönüllüleriyle bir olup bu defa Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan ve ilçeye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Adakent köyüne ulaşmak için yola çıktı. Burada bulunan Adakent Anaokulunda eğitim gören çocuklara kışlık mont ve botun yanısıra çeşitli hediyelerler getiren gönüllüler, herbir çocukla tek tek ilgilenerek onlarla keyifli vakitler geçirdi. Öğrencilerden birinin doğum günü olmasıyla nedeniyle pastanın da kesildiği etkinlikte, hayatında ilk defa pasta gören çocukların yüzündeki gülümseme herkesi duygulandırdı.

"İlk defa çilek görmüşler"

Çocukların hayatında ilk defa çilek ve muz gördüğünü bu nedenle yaşadığı en duygusal yardımlaşma programlardan birine şahit olduğunu söyleyen Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ağrı Sorumlusu Fatma Tulumtaş, "Sayın dernek başkanımız Sinan Özbilgi'nin bizleri yönlendirdiği köylere ve anaokullarına gidip onlara yardım ediyoruz. Son yıllarda 10 bin okula yardım ulaştırdık. Gerek kırtasiye gerek giyim gibi bir sürü yardımlarımız oldu. Bizim önceliğimiz köy okulları kısıtlı imkanlara sahip olduğu için biz daha ağırlık veriyoruz. Bugünde Tutak'ın Adakent Anaokulu'na geldik bir çok eksiği vardı. Halı, perde, kırtasiye gibi bir çok eksikleri vardı bizde yardımcı olmaya geldik. İsmini vermek istemeyen çok değerli dostum kendisi bize bayağı bir sponsor oldu. Bugün doğum günü olan bir arkadaşımızın pastasını getirdik çocuklar çok mutlu oldu birlikte pasta kestik onların sevinci görülmeye değerdi gerçekten, benim sadece arkadaşlardan, dostlardan beklediğim evet kent merkezinde de eğitim çok önemli ama köy çocuklarına destek verelim ve çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlanabilmesi için hep beraber destek olalım. Biz 70 kilometre yol geldik ve yollar kapalıydı, aslında bir çok araçla gelecektik ama yollar kapalı olduğu için iki araçla geldik. Bayağıda uzaktı şehir merkezine ama söz verdik sözümüzde durduk çıktık geldik. Pasta dağıttığım zaman çileğe muz dediler ve ben çok üzüldüm. Bu muz mu dedi yok dedim çilek, ilk defa çilek görüyoruz dedi. Gerçekten ekseriyatının ayakkabısı yoktu zaten bundan bir ay önce başka derneğimiz dostumu Zonguldak'tan çıkıp geldi. Buraya kütüphane ve çocuklara bot ve mont getirdi bizde onun vasıtayla geldik ve çocukların bu halini görünce çok üzüldüm herhalde unutamayacağım şey çileğe muz denilmesiydi her gördüğümde o kız çocuğunun sözü mutlaka aklıma gelecektir. Bende bir kız annesi olduğum için özellikle kız çocuğuna eğitime destek verilmesini çok istiyorum ve bu konuda da çok çalışmalarımız var yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum gönüllüyüm, esnafım kendi işyerimi çoğu zaman kapatıp gelirim kendi maddi imkanlarımla, değerli dostlarımın vasıtasıyla yapıyorum yardım diyoruz. Bizde ne kadarına ulaşabildiysek tabi ki devlet büyüklerimiz, siyasetçilerimiz bu konuda daha güçlü ve daha söz sahibi, lütfen özellikle köydeki kız çocuklarını unutmayalım" diye konuştu.