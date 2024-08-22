Yaren Leylek Filmi Vizyona Girecek - Son Dakika
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Yaren Leylek Filmi Vizyona Girecek

Sev Yapım tarafından yapılan Yaren Leylek filmi, aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle izleyicilere hitap ediyor. Onur Uzun'un yönettiği film, 4 Ekim'de vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir ve daha birçok isim yer alıyor.

22.08.2024 14:46
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Yapımcılığını Sev Yapım'ın üstlendiği, Yaren Leylek ve Adem Yılmaz'ın dostluğunu beyazperdeye taşıyan "Yaren Leylek" filmi, 4 Ekim'de vizyona girecek.

Aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden filmin yönetmen koltuğunda Onur Uzun oturuyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı yapımın proje tasarımı ise Hande Alpaslan imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yaren Leylek Filmi Vizyona Girecek - Son Dakika
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