Yaren Leylek Filmi Vizyona Girecek

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Yapımcılığını Sev Yapım'ın üstlendiği, Yaren Leylek ve Adem Yılmaz'ın dostluğunu beyazperdeye taşıyan "Yaren Leylek" filmi, 4 Ekim'de vizyona girecek.

Aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap eden filmin yönetmen koltuğunda Onur Uzun oturuyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı yapımın proje tasarımı ise Hande Alpaslan imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı yer alıyor.