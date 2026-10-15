Yargıç Reyes, Washington'da Trump yönetiminin ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durdurdu - Son Dakika
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Yargıç Reyes, Washington'da Trump yönetiminin ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durdurdu

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ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, Trump yönetiminin Washington'daki golf sahasındaki ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durdurdu. Reyes, güzergahı kalıcı değiştirecek çalışmalar için 72 saat önceden bildirim şartı getirirken, avukatlar hafta sonu 430 ağacın kesildiğini ve 299 ağacın daha kesilmesinin hedeflendiğini aktardı.

ABD'li bir yargıç, Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington'da bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi.

ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, daha önce geçici tedbir kararı aldığı, başkentteki bir golf sahasındaki ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durdurdu.

Yargıç Reyes, "East Potomac Golf Links" isimli golf sahasındaki ağaçların bu kadar hızlı kesilmesinin, Trump yönetiminin konuyu bir "oldu bittiye getirmek" istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Konuyla ilgili 21 sayfalık rapor hazırlayan Reyes, salı günü verdiği geçici tedbir kararını resmileştirerek, güzergahı kalıcı olarak değiştirecek herhangi bir çalışma için "72 saat önceden bildirimde bulunulmasını" şart koştu.

Reyes, Trump yönetimini, tarihi golf sahasında çalışma yapılmaması yönündeki tekrarlanan taleplerini görmezden geldiği için sert bir dille eleştirerek, "Bunun hiçbir bahanesi yok." dedi.

Yargıç, hükümet avukatlarına, bu konuda "cehaletin mazeret olarak kabul edilemeyeceğini" ifade etti.

Kadın yargıç, daha önceki bir duruşmada söz konusu sahada, "önceden haber verilmeksizin 10 ağacın bile kesilemeyeceğine" dair yaptığı uyarıyı hatırlattı.

Yönetimin avukatları ise duruşmada, hafta sonu yaklaşık 430 ağacın kesildiğini ve 299 ağacın daha kesilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Duruşma, halka açık golf sahasında yeni ağaç kesimi yapılmasını istemeyen sivil toplum kuruluşlarının pazar günü geç saatlerde yaptığı acil bir başvurunun ardından gerçekleşti.

Kesilen ağaçlar AA tarafından görüntülendi

AA tarafından görüntülenen golf sahasında, uzun yıllardır sahada bulunan ve bazılarının gövde kalınlığı birkaç metreye ulaşan yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi.

Görüntülerde, bazı ağaçların alelacele kesildiği, köklerinin çıkarılmasına vakit bulunamadığı gözlenirken, bazı ağaçların gövdelerindeki sarı bantlar ise dikkat çekti.

Ayrıca, bazı ağaçların öğütücü makinelerle talaşa çevrildiği öbekler hala golf sahasında bulunurken, bazı ağaçların dallarının kesildiği ancak kök ve gövdelerinin hala durduğu göze çarptı.

Kaynak: AA
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