Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucu açıklandı - Son Dakika
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Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucu açıklandı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucu açıklandı

Yargıtay Başkanlığı, 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucunu açıkladı. Yüksel Kocamış, aynı daire üyesi olarak başkan seçildi.

21.02.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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Yargıtay Başkanlığı X hesabından yaptığı açıklamada, 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucunu paylaştı. Açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlık seçim sonucu açıklandı - Son Dakika

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