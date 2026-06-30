Yargıtay 2023'te 162 Bin 490 Dosya Hüküm Verdi - Son Dakika
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Yargıtay 2023'te 162 Bin 490 Dosya Hüküm Verdi

30.06.2026 14:13
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Yargıtay, bu yıl ceza ve hukuk dairelerinde toplam 162 bin 490 dosya karara bağladı.

Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleri ile Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından bu yıl hüküm verilen dosya sayısı toplam 162 bin 490 oldu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 29 Haziran'daki toplantısına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan 15 Haziran'a kadar Yargıtay ceza dairelerince 94 bin 713 dosya karara bağlandı. Yargıtay'ın 12 ceza dairesi arasından terör ve anayasal suçlara bakmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 12 bin 842 karar ile en fazla dosyada hüküm kuran ceza dairesi olarak kayıtlara geçti.

Yargıtay hukuk dairelerince de aynı dönemde 67 bin 25 dosya karara bağlandı. Yargıtay'ın 12 hukuk dairesi arasından gayrimenkul hukuku dosyalarına bakmakla görevli Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, 11 bin 205 karar ile en fazla dosyada hüküm kuran hukuk dairesi oldu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 377, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 375 karara imza atarken, genel kurullarca verilen toplam karar sayısı 752 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleri ile Ceza Genel Kurulu ve Hukuk Genel Kurulu tarafından 2026'da hüküm verilerek temyiz incelemesi tamamlanan dosya sayısı toplam 162 bin 490 oldu.

Derdest dosya sayıları bakımından ise ceza dairelerinde 219 bin 670, hukuk dairelerinde 78 bin 239, genel kurullarda ise 1652 dosya bulunuyor.

Kaynak: AA

Yargıtay, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay 2023'te 162 Bin 490 Dosya Hüküm Verdi - Son Dakika

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