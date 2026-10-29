Yargıtay Başkanı Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet'imiz, milli egemenliğin, birlik ve beraberliğin en güçlü teminatıdır"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet'imiz, milli egemenliğin, birlik ve beraberliğin en güçlü teminatıdır." ifadesini kullandı.

Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Kerkez, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyet'imiz, milli egemenliğin, birlik ve beraberliğin en güçlü teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğü ve adalet ilkelerine olan bağlılığımızla, Cumhuriyet'imizin temel değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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