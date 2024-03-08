Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Akarca, yaptığı yazılı açıklamada, "Varlıklarıyla ve toplumda üstlendikleri rollerle hayatımızın her alanını daha anlamlı ve yaşanabilir hale getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınlara sağlık ve esenlikler dilerim." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini tamamlama aşamasına getirdi. Tesisin tamamlanma oranı yüzde 86'ya ulaştı ve çatı kaplama işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.G'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 44 tabanca mermisi ve hassas terazi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Apple Watch modelleri için WatchOS 10.4 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile Apple Watch modelleri iOS 17.4 ile gelen bazı özelliklere uyum sağlıyor. Ancak Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 kullanıcılarının en çok beklediği düzeltme hayalet dokunuş hatası. İşte WatchOS 10.4 güncellemesi ve getirdikleri.
Tesla'nın en çok satılan otomobillerinden biri olan Tesla Model 3'ün spor modeli olan Performance'ın özellikleri sızdırıldı. Yeni belgelere göre araç, 412 Hp gücünde yeni bir motorla donatılmış durumda. Ayrıca aracın önünde bulunan motorun gücü ise 211 Hp olarak korunuyor. Bu sızdırılan bilgilerin doğruluğu henüz kesinleşmedi.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti ve gençlerin teknoloji üretimine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını da açıkladı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?