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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ile görüştü - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ile görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ile görüştü
16.01.2024 - 18:14,
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Ombudsmanı Levan Ioseliani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: AA
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