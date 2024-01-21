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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Akarca, Çil'in çalışmaları ve katkılarıyla Türk hukukuna büyük değerler kattığını belirtti. Çil için yarın Yargıtay Başkanlığında tören düzenlenecek ve cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil\'e rahmet diledi
21.01.2024 - 23:25,
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi.

Akarca, yayımladığı taziye mesajında, Çil'in yaptığı çalışmalar, yazdığı kitap ve makaleler ile Yargıtaya ve Türk hukukuna büyük katkılar sunduğunu, hukukçu ve beyefendi kişiliğiyle gönüllerde yer edinen iyi bir insan olduğunu belirtti.

Çil'in vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akarca, "Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Özlem Hanımefendi ve kızları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Yargıtay camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çil için yarın 10.30'da Yargıtay Başkanlığında tören düzenlenecek. Çil'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi - Son Dakika
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