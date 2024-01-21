Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi.

Akarca, yayımladığı taziye mesajında, Çil'in yaptığı çalışmalar, yazdığı kitap ve makaleler ile Yargıtaya ve Türk hukukuna büyük katkılar sunduğunu, hukukçu ve beyefendi kişiliğiyle gönüllerde yer edinen iyi bir insan olduğunu belirtti.

Çil'in vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akarca, "Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Özlem Hanımefendi ve kızları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Yargıtay camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çil için yarın 10.30'da Yargıtay Başkanlığında tören düzenlenecek. Çil'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.