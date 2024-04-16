Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan başkanlık seçimlerinin 18'nci turunda hiçbir aday 175 oyluk salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime katılım 328 olarak kaydedilirken oylama ise 19'ncu tur ile devam edecek.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.
Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17'nci tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.
Seçimin 18'nci turunda ise Mehmet Akarca 104, Ömer Kerkez 113, Muhsin Şentürk 100 oya ulaştı. Yargıtay Kanunu'na göre, gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 18'inci turda da hiçbir aday ulaşamadı. Seçimin yarın yapılacak 19'uncu turunda Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarışacak. Böylece Muhsin Şentürk, yarış dışı kaldı.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı seçimlerinde sandıktan 18'nci turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika
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