Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı

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(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün yapılan 3 turdan da sonuç alınamadı. Seçimin 29. turuna yarın devam edilecek. Başkanlık seçiminde yarın en çok oyu olan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay Başkanlığı seçimi, 25 Mart'tan bu yana devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 26. turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 101, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99 oy aldı. Seçimde, 9 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 27'nci turunda ise Mehmet Akarca 86, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk 104 oy aldı. Seçimde, 6 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 28'nci turunda ise Mehmet Akarca 102, Ömer Kerkez 113, Muhsin Şentürk 103 oy aldı. Seçimde, 3 geçersiz oy kullanıldı.

Yargıtay Kanunu'na göre, gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 28'inci turda da hiçbir aday ulaşamadığı için sonuç alınamadı.

Seçimin yarın yapılacak 29'uncu turunda Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak.