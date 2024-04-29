Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün yapılan 3 turdan da sonuç alınamadı. Seçimin 29. turuna yarın devam edilecek. Başkanlık seçiminde yarın en çok oyu olan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışacak.

29.04.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün yapılan 3 turdan da sonuç alınamadı. Seçimin 29. turuna yarın devam edilecek. Başkanlık seçiminde yarın en çok oyu olan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay Başkanlığı seçimi, 25 Mart'tan bu yana devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimin 26. turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 101, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99 oy aldı. Seçimde, 9 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 27'nci turunda ise Mehmet Akarca 86, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk 104 oy aldı. Seçimde, 6 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 28'nci turunda ise Mehmet Akarca 102, Ömer Kerkez 113, Muhsin Şentürk 103 oy aldı. Seçimde, 3 geçersiz oy kullanıldı.

Yargıtay Kanunu'na göre, gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 28'inci turda da hiçbir aday ulaşamadığı için sonuç alınamadı.

Seçimin yarın yapılacak 29'uncu turunda Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak.

Kaynak: ANKA

Muhsin Şentürk, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:56:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığı Seçimi 3 Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement