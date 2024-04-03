Yargıtay Başkanlık Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 14. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.
Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 14. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 22 boş oy kullanıldı, oylardan 77'si de geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 15. tur oylamayla devam ediliyor.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
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