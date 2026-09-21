Yargıtay CGK Başkanı Ömeroğlu, adaletin insan tarafının korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Yargıtay CGK Başkanı Ömeroğlu, adaletin insan tarafının korunması gerektiğini söyledi

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Ahmet Ömeroğlu, Antalya'daki Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde, adaletin insan merkezli olması gerektiğini söyledi. Ömeroğlu, bilim ve yapay zeka desteğinin yanında insan ve vicdan tarafının korunması gerektiğini belirtti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Ahmet Ömeroğlu, "Adalet düzeninin içine, hukuk düzeninin merkezine insanı koymadığınızda insanlığınızı kaybedersiniz ve asla adalet üretemezsiniz." dedi.

Ömeroğlu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde yaptığı konuşmada, adli tıp ve hukukun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Ceza hukukunun amacının, artık klasik çağda olduğu gibi maddi gerçeğe her nasıl olursa olsun ulaşmaktan çıktığına dikkati çeken Ömeroğlu, çağdaş ceza hukukunun, maddi gerçeğe insan onuruna yaraşır biçimde ulaşma peşinde olduğunu ifade etti.

"Yargılamanın temel süjesi insandır"

Suç ve suçlunun sınır aşan faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle bilim ile adli tıbbın da işbirliğinin artık zorunlu hale geldiğinin altını çizen Ömeroğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla yapay zekadan, teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz. Bu gelişmenin nereye kadar uzanacağını da hiçbirimiz kestirebiliyor değiliz. İnsansız ürettiğiniz araçlarla savaşmanız mümkündür. Belli ölçüde bilim de üretebilirsiniz. Sanat da icra edebilirsiniz ama adalet düzeninin içine, hukuk düzeninin merkezine insanı koymadığınızda insanlığınızı kaybedersiniz ve asla adalet üretemezsiniz. Bu nedenle adaletin mantık ve matematik tarafı, gelişen bilim ve yapay zeka ile desteklenmeli ama insan tarafı, hak tarafı, vicdan tarafı, aynı hızla korunmaya devam edilmelidir çünkü yargılamanın temel süjesi insandır. İnsanı yargılamak, sadece onun yaratıcısına ve hakime has bir görevdir. Bunun yerine ikame edebileceğimiz herhangi bir mekanizma da bulunmaz, bulunmuyor ve bulunmayacak. "

Konuşmaların ardından Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi Başkanı Hızır Aslıyüksek tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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