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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları değerlendirdi. Şahin, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparak oylama sürecine katkıda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:47
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy veren Şahin, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafından yana tercih yaptı.

Şahin, "Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın Ata'nın huzurunda fotoğrafına, "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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