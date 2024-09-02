Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na saldırı güvenlik kamerasında kaydedildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na saldırı güvenlik kamerasında kaydedildi

Kadıköy'de bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartışan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

02.09.2024 10:18
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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin, tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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