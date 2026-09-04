Yargıtay deprem davasında bozma kararını hukuka aykırı buldu - Son Dakika
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Yargıtay deprem davasında bozma kararını hukuka aykırı buldu

Yargıtay deprem davasında bozma kararını hukuka aykırı buldu
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binaya ilişkin davada sanık Şener Yener hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin dosya üzerinden verdiği bozma kararını hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, davanın yeniden duruşmalı görülmesine hükmederek dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi; sanığın tahliye talebini ise reddetti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaya ilişkin davada, sanık Şener Yener hakkında istinaf mahkemesince dosya üzerinden verilen bozma kararını hukuka aykırı bularak, davanın yeniden duruşmalı görülmesine hükmetti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin davada sanık Şener Yener'i, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi ise kararın bozulmasına hükmetti.

Bozma kararının ardından yerel mahkeme, sanık hakkında aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu kararın da istinaf edilmesi üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki istinaf başvurularını esastan reddetti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, sanık Yener'in avukatının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesinin kararını dosya üzerinden bozmasını hukuka aykırı buldu.

Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin duruşma yapmadan kararları bozma yetkisinin CMK'nin 280/1-(e) ve (f) maddelerinde sayılan durumlarla sınırlı olduğunu hatırlattı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nin, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını "eksik ceza tayin edildiği" gerekçesiyle duruşmasız olarak bozması üzerine Yargıtay, bu bozma nedeninin kanundaki sınırlı haller arasında yer almadığını vurguladı.

"İLK DERECE MAHKEMESİNİN YENİDEN HÜKÜM KURMASININ YASAL DAYANAĞI YOK"

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nce davanın yeniden görülmesine karar verilmek suretiyle yapılacak duruşma sonucunda hukuka aykırılığın giderilmesi yerine, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde bozma kararı verilmesinin ve anılan karara yönelik direnme yetkisi bulunmayan ilk derece mahkemesince yeniden hüküm kurulmasının yasal dayanağının bulunmadığına kanaat getirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda, Bölge Adliye Mahkemelerinin kanunda açıkça belirtilen sınırlı haller dışında dosya üzerinden bozma kararı vermesinin adil yargılanma ve mahkemeye erişim hakkının ihlali ile "hukuka açık ve ağır aykırılık" oluşturduğu ifade edildi.

Yargıtay, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi ile Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını "hukuki değerden yoksun" bularak bozdu. Duruşma açılıp deliller bizzat değerlendirilerek hukuka aykırılığın istinaf dairesince giderilmesi gerektiğine vurgu yapan Yüksek Mahkeme, sanık müdafiinin tahliye talebini de ceza miktarı ve tutukluluk süresini gerekçe göstererek reddetti ve dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay deprem davasında bozma kararını hukuka aykırı buldu - Son Dakika

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