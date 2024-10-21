Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi.
Yargıtay kontenjanından YSK üyesi seçilen Feyzi Eroğlu'nun yaş haddinden emekli olması nedeniyle boş kalan üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda seçim yapıldı.
Seçimde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Albay, YSK üyeliğine seçildi.
Albay için bugün YSK'de yemin töreni düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Üyesi Albay YSK'ya Seçildi - Son Dakika
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