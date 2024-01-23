Yargıtay Üyesi Şahin Çil\'in Cenazesi Yargıtay Başkanlığı\'nda Törenle Defnedildi

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in (57) cenazesi Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, dün akşam kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Çil için bugün Yargıtay Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in ailesi ile yakınları katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Çil'in öz geçmişi okundu. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Şahin Çil'i çalışkanlığı, dürüstlüğü, mümtaz şahsiyetiyle, nezaketiyle, iyi bir aile babası oluşuyla, iyi bir vatansever olmasıyla tanıdık. Yargıya, Yargıtayımıza, Türk hukukuna, Türk adliyesine unutulmaz hizmetleri oldu. Kitaplarıyla, makaleleriyle, katıldığı sempozyumlardaki sunduğu tebliğlerle gerçekten de silinmez bir iz bıraktı. İyi bir hukukçuydu, iyi bir dosttu. Rabbim mekanını cennet etsin. Tekrar, kıymetli ailesine ve değerli dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Çil'in cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. ŞAHİN ÇİL'İN ÖZ GEÇMİŞİ

1967'de Balıkesir"de doğan Şahin Çil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul ve Bandırma hakim adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaparken, 2018 yılı temmuz ayında Yargıtay Üyesi seçilip Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görev aldı. Çil, İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve İş Mahkemeleri Kanunu, Koronavirüs Salgının İş Hukukuna Etkileri, İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları adlı eserleri ile yayımlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve armağan yazılarına imza attı. (DHA)