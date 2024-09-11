Yarım Asırlık Antika Saat Tamirinde Azalan İlgiden Endişe

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Yarım asırdır antika saat tamiri yapıyorlar

KONYA - Konya'da 50 yılı aşkın süredir antika saat tamirciliği yapan Mustafa Aksever ve Hüseyin Karayeli işlerini büyük bir aşkla sürdürüyor.

Antika saat tamirine çırak olarak başlayan Mustafa Aksever, başladığı sırada kalfa olan ortağı Ahmet Sami Kalaycı ve hobi olarak ilgilenen üçüncü ortak olan Hüseyin Karayeli uzun yıllardır saat tamiri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından sipariş alan ortaklar mesleklerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Dükkanda bulunan en yeni saatin 50 yıllık olduğunu belirten Mustafa Aksever, saat tamirciliğinin kendilerinden sonra biteceğini, çırak yetişmediğini, yeni neslin bu mesleğe ilgisinin az olduğunu söyledi. Mustafa Aksever, "Bu gidişle bizim arkamızdan yetişen olmaz, yenilerden yetişen yok" dedi.

"Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz"

70 yaşında olan ve 50 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Mustafa Aksever, "Babam çırak olarak verdi. O zaman küçüktük tabii işte oradan başladık. Yan tarafımda oturan arkadaş o zaman kalfaydı. Kalfa çırak ilişkisi ile başladık. Saat tamiri zor tabii. Bizim yaptığımız işler zor. Biz antika ile uğraştığımız için hazır parça alıp takmıyoruz. Çoğunu biz elimizde kendimiz yapıyoruz. Ondan dolayı bize zor geliyor. Bazıları, kolay al tak yapıyor da bizimki zor. Malzemenin bulunması zor. Çoğu malzeme yok. Çoğunu elde yapıyoruz. Saatlerin bozuklarını elde yapıyoruz ama parça bulursak kolay alıp takıyoruz" şeklinde konuştu.

Merak üzerine saat tamirciliğine başladığını belirten Hüseyin Karayeli de, "Hobi olarak yapıyorum. Asıl mesleğim bu değil, çiftçiyim. Usta, eniştem olur. Onun yanında yardım amaçlı başladım. Öyle devam ediyoruz" diye konuştu.