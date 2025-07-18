Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

18.07.2025 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.

MEMURLAR, HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YARISI KADAR ÇALIŞACAK

Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak, çocuğun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması ve memurun görev yaptığı kadro unvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması gibi şartlar aranacak. Memurlar, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışacak. Bu süre en az üç gün ve günde en az üç saat olacak şekilde planlanabilecek.

BAZI GÖREVLERDE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜMKÜN DEĞİL

Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro unvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.

MALİ HAKLAR VE HİZMET SÜRESİ DE DÜZENLENDİ

Yarı zamanlı çalışan memurların mali ve sosyal hakları da çalışma süreleriyle orantılı olacak. Çalışma süresine bağlı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak. Bu dönemde geçen hizmet süreleri ise derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.

MEMURUN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA SONLANDIRILABİLECEK

Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başladıkları dönemde yer değişikliği, geçici görevlendirme veya kadro unvanı değişikliği yaşadıklarında, bu haklarını devam ettirebilecek. Çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun isteği doğrultusunda ise uygulama sona erecek.

Yönetmelik, kurumlara bilgi bildirimi yükümlülüğü de getiriyor. Kurumlar, yarım zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelle ilgili bilgileri 30 gün içinde kamu personel bilgi sistemine iletmekle yükümlü olacak.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
11:43
İsrail’in Gazze’de Katolik kilisesini vurmasına Meloni’den sert tepki
İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
11:27
Görüntü İstanbul’dan Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
11:26
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
11:13
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
10:37
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
10:35
Korku filmlerini andıran görüntü Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 01:19:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.