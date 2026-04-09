Yarımadada Hastalanan Kişi Botla Kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde karadan araçla ulaşımın olmadığı yarımadada rahatsızlanan kişi, ekiplerce botla limana getirilip hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleköy mevkisinde bir kişinin rahatsızlanması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Botla yarımadaya ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, botla Üçağız Limanı'na getirildi.

Limanda hazır bekletilen ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne nakledilen S.Ş'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.