Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

30.05.2024 18:28
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu - Son Dakika

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