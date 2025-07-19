Bakırköy'de yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Gök'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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