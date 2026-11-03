Yaroslavl'a İHA saldırısı bildirildi, rafineri bölgesinden duman ve alev görüldü

Ukrayna'nın, Rusya'nın Yaroslavl bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye İHA'larla saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemleri ve güvenlik güçlerinin İHA'lara müdahale ettiğini belirtti.

Yevrayev, güvenlik önlemleri kapsamında Yaroslavl'dan Moskova yönündeki kara yolu çıkışının geçici olarak trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan ve Yaroslavl'da çekildiği belirtilen görüntülerde Slavneft-YANOS petrol rafinerisinin bulunduğu bölgeden yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. İddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna, son günlerde Rusya'nın petrol rafinerileri ile petrol depolama ve sevkiyat altyapısına yönelik İHA saldırılarını artırdı.