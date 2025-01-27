Yarseli Barajı Kuraklık Tehdidi Altında

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Amik Ovası'nın su deposu Yarseli Barajı'nı kuraklık vurdu

Yağmurların az yağdığı Hatay'da, Yarseli Barajı kuraklık tehlikesi yaşanıyor

Vatandaş Murat Sancak: "Bu yıl biraz kurak geçiyor ve inşallah yakın bir zamanda yağmurların yağmasını bekliyoruz"

HATAY - Hatay'da bereketli toprakları olan Amik Ovasının su kaynaklarından olan Yarseli Barajı, yağmurların az yağmasından dolayı kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Tarımsal sulamada kullanılan barajda metrelerce çekilme yaşandı.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovasına uzan yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı bu yıl kuraklıkla karşı karşıya. Baraj, sonbaharın ve kışın yağışsız geçmesiyle birlikte gözle görülür oranda su çekilmesi yaşandı. Suyun metrelerce çekildiği barajdaki kuraklık tarımla uğraşan bölge halkını düşündürüyor.

"Bu yıl yağmur yağmadı, baraj seviyesi bu yüzden çok az yükseliyor"

Yağışlı havanın etkisini hissettirmemesinden ötürü barajda metrelerce çekilmeler yaşandığını ifade eden Murat Sancak, "Biz Avsuyu Mahallesi'nden buraya geliyoruz. Buraya gezmek için geldik Yarseli Barajındayız. Bu yıl göründüğü gibi kuraklık yaşanıyor. İnşallah yakında bir zamanda yağmurların yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl barajın su seviyesi oranı bayağı iyiydi ve yüksekti. Bu yıl baraj seviyesi düşük ve gördüğünüz gibi çok az şekilde yükseliyor. Baraj su seviyesi geçen yıl ve önceki yıllarda çok iyiyken bu yıl az şekilde geçiyor. Avsuyu, Toprakhisar ve Yarseli topraklarında yer alan Yarseli Barajı'dır. Buradaki suyu Avsuyu Mahallesi'nden Antakya'ya kadar herkes kullanıyor. Bu yıl yağmur yağmadı, baraj seviyesi bu yüzden çok az yükseliyor" ifadelerini kullandı.