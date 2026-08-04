YAŞ kararları açıklandı... Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı - Son Dakika
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YAŞ kararları açıklandı... Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı

YAŞ kararları açıklandı... Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılması ele alındı.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 334 OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, YAŞ kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Böylece Tatlıoğlu'nun görev süresi üçüncü kez uzatılmış oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. YAŞ kararlarıyla birlikte 328 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 334 olacak.

YAŞ kararıyla 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildi.

TERFİ KARARLARI...

30 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Ramazan Özoğlu ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YAŞ kararları açıklandı... Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı - Son Dakika

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