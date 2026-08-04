Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de - Son Dakika
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Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir\'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Çelenk bırakılıp saygı duruşunda bulunuldu, ardından Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Defterde, Malazgirt'ten bu yana şehitleri rahmetle andıklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güven kaynağı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak YAŞ toplantısı öncesinde Anıtkabir ziyaret edildi. Erdoğan başkanlığındaki ziyarette, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.

Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından heyet merdivenlerde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıalinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.

Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırcılıcığı bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de - Son Dakika

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