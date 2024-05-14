Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 42 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 42 Kişi Gözaltına Alındı

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Yasa dışı bahisle elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları ile aklayan Çapkanlar adlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin Tiktok ve benzeri platformlarda yaşadıkları lüks hayatı öne çıkarıp örgüte devamlı insan kaynağı sağladığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, şüphelilerin banka, kripto vb. hesaplarında dönen para miktarının ise yaklaşık 5 milyar lira olduğu açıklandı.

14.05.2024 18:36
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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) Yasa dışı bahisle elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları ile aklayan Çapkanlar adlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin Tiktok ve benzeri platformlarda yaşadıkları lüks hayatı öne çıkarıp örgüte devamlı insan kaynağı sağladığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, şüphelilerin banka, kripto vb. hesaplarında dönen para miktarının ise yaklaşık 5 milyar lira olduğu açıklandı.

Yasa dışı bahis kapsamında elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları ile aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan "Çapkanlar adlı suç örgütü üyelerinde"n 23'ü yakalanmış, bunlardan 14'ü tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kendilerine silahlı bir yapı kazandıran örgüt üyelerinin Tiktok ve benzeri platformlarda yaşadıkları lüks hayatı öne çıkarıp örgüte devamlı insan kaynağı sağladıkları, örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, şüphelilerin banka, kripto vb. hesaplarında dönen para miktarının ise yaklaşık 5 milyar lira olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında bugün yapılan operasyonda, 42 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 1 adet kasa, 6 adet monitör, 12 laptop, 4 adet hard disk, 93 bin 200 TL,  bin 141 dolar, 358 fişek, 6 adet silah, 1 adet balistik yelek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt Lideri ve yöneticilerine ait olan; 6 adet daire, 1 adet villa, 1 adet arsa (110m2), 10 adet lüks araç olmak üzere yaklaşık 180 milyon TL değerinde mal varlıklarına el koyma işlemi yapıldı.

Açıklamada, konu ile ilgili yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 42 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 42 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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