Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 1 Tutuklama

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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda cep telefonu, tablet, akıllı saat ile bilgisayar gibi 24 dijital materyale el koydu.

Zanlılardan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A.A, N.A. ile Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.