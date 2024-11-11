Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı, tutuklama talep edildi.

11.11.2024 19:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle hazırlanan savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Yasa dışı bahis reklamı "dijital uyuşturucu" olarak nitelendirildi

Sevk yazısında, şüphelilerin toplum açısından "dijital uyuşturucu" niteliğindeki yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ederek, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri öne sürüldü.

Reklamı yapılarak teşvik edilen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilen yazıda, aynı suçtan yürütülen benzer soruşturmalarda da şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin ardından yurt dışına çıkarak eylemlerine orada devam ettiklerine dikkat çekildi.

Yazıda, gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından eylemlerine yurt dışında devam ederek sürdürmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ve kaçma şüphelerinin bulunduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, yasa dışı bahis ve kumarın, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde ortaya koyduğu tahribat sebebiyle eylemin vehamet arz ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika

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