Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 180 Milyar Lira Trafik

02.06.2026 14:06
Ankara merkezli operasyonda 20 ilde 180 milyar liralık kripto para trafiği yöneten 59 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Kapalı devre yasa dışı bahis', 'Kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat 2026'da gerçekleştirilen operasyonda suç organizasyonu üyesi toplam 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 22'si sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

180 MİLYAR LİRA TUTARINDA KRİPTO PARA TRAFİĞİ TESPİTİ

Yasa dışı bahis sitesi kapalı devre sahipleri ile para nakline aracılık eden şüpheliler yönünden soruşturmanın derinleştirilmesi safhasında; şüphelilerin adli ifadeleri, ele geçirilen dijital deliller ve hesap hareketleri üzerinden yapılan teknik incelemeler neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. Gelen rapor doğrultusunda, ülke geneline yayılan suç organizasyonunun toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi. Elde edilen somut mali veriler ve deliller ışığında soruşturma kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yurt dışı bağlantılı olan ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

