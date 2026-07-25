Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama
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İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir'de 'finans evi' olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinde, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği yönündeki tespitler yapıldı.

2 MİLYAR TL PARA HAREKETLİLİĞİ

Teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda; İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı. Operasyonda örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ile mali verilere ilişkin incelemelerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika

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