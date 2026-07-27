Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

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Ankara'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 22 kişi gözaltına alındı, 31 şüpheli aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında banka hesaplarındaki işlemler sebebiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye ait Papara hesaplarını kullanarak, "PEKİNBET" uzantılı yasa dışı bahis sitesinde birden fazla ödeme yaptıklarının belirlendiği aktarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı koordinesinde, şahıslara ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri toplamının 231 milyon 300 bin lira olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti"nin başlatıldığı belirtildi.

Ankara merkezli 22 ilde, hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliye yönelik Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

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