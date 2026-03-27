Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 'Golbet' ve 'Hasbet' isimli internet siteleri üzerinden 'kapalı devre' olarak tabir edilen yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli olarak Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç işlerken kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.