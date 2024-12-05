Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'unun işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerden 7'sinin işlemleri sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?