Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı, 100 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

28.01.2025 15:46
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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilenen materyallere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 7 gün 24 saat suçla mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetini yürüten suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 100 milyon TL civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı, 23 şahıs da tutuklandı." dedi.

Operasyon

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma ve çekme işlemleriyle paravan şirketlerle haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine, İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, ?1 soğuk cüzdan, ?40 bin 875 lira, 120 bin dolar ve 4 bin 300 avro, 72 telefon, 84 SIM kart, 25 POS cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, kaşe ve 225 gram altın ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri değerlendirilen 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon lira tutarında mal varlığına tedbir kararı uygulanmıştı.

Gözaltına alınan 54 zanlıdan 23'ü tutuklanırken, 31'i hakkındaki tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 54 Gözaltı - Son Dakika

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